Соответствующее заявление министр сделал на брифинге 19 января. Это произошло после того, как в Украине обнаружили более 18 тысяч больных.

К теме COVID-19 возвращается: за сутки в Украине обнаружили более 18 тысяч больных

В Украине новая вспышка коронавируса

В Украине за сегодня уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка,

– рассказал Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация – на Прикарпатье. Кроме того, негативная динамика уже наблюдается в:

Черновицкой;

Львовской;

а также в Тернопольской областях.

Последние новости о коронавирусе в Украине

За прошедшие сутки, 19 января, по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В последний раз такие высокие показатели регистрировали в ноябре. Больше всего больных обнаружили в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Тернопольской областях.

19 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине из-за роста заболеваемости COVID-19 снова могут приостановить плановые госпитализации.

Перед этим, 18 января, в министерстве здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется в мире. Именно поэтому, вероятно, Украина уже не избежит новой вспышки.

Новости о коронавирусе: в Украине обнаружили недуг у младенца – смотрите видео