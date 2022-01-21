За добу 20 січня в Харківській області зареєстрували 971 новий випадок зараження коронавірусом. Це 8 позиція серед усіх областей.

До теми В Україні за добу – понад 20 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше

Смертність від COVID-19

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, найвища смертність в Україні від ускладнень коронавірусу – у місті Києві та Чернігівській області. Там за останню добу померли по 12 людей.

Харківська область у цьому переліку опинилася на другому місці. На Харківщині зафіксували 11 смертей у пацієнтів з COVID-19.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що в лютому варто очікувати на нову хвилю коронавірусу. За попередніми прогнозами, щодня можуть реєструвати мінімум по 59 тисяч хворих.

Спалах коронавірусу

Під час брифінгу 20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався черговий спалах коронавірусу. Про це свідчить різке зростання кількості хворих, яку фіксують за добу.

Епіцентр спалаху зареєстрували на заході України та Прикарпатті. Негативна динаміка захворюваності – у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.



Симптоми штаму Омікрон / Інфографіка МОЗ

Єдиним дієвим способом захисту від коронавірусу медики називають вакцинацію і дотримання санітарних норм. За добу 20 січня в Україні зробили понад 86 тисяч щеплень від цієї недуги.

Цікаво – Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту: дивіться відео