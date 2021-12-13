Забрызгали глаза баллончиком: детали драки с полицейскими в Харькове

В Харькове произошла масштабная драка с участием полицейских. Пятерых правоохранителей госпитализировали. Началось все с перепалки между двумя женщинами на отдыхе.

Женщины отдыхали в разных компаниях на берегу реки. Между ними возникло недоразумение. Это произошло 11 декабря около 22:30.

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Полицейские получили ожоги глаз

После этого за женщин вступились мужчины. Вызвали стражей порядка, но отдыхающие забрызгали их из перцовых баллончиков. Пятеро полицейских получили ожоги глаз.

Драка набрала обороты

К стычке присоединились еще около десятка человек. Так что полицейские вызвали подмогу.

Семь участников драки задержали. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

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