Забрызгали глаза баллончиком: детали драки с полицейскими в Харькове

13 декабря 2021 , 10:57
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Источник:

ТСН

В Харькове произошла масштабная драка с участием полицейских. Пятерых правоохранителей госпитализировали. Началось все с перепалки между двумя женщинами на отдыхе.

Женщины отдыхали в разных компаниях на берегу реки. Между ними возникло недоразумение. Это произошло 11 декабря около 22:30.

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Полицейские получили ожоги глаз

После этого за женщин вступились мужчины. Вызвали стражей порядка, но отдыхающие забрызгали их из перцовых баллончиков. Пятеро полицейских получили ожоги глаз.

Драка набрала обороты

К стычке присоединились еще около десятка человек. Так что полицейские вызвали подмогу.

Семь участников драки задержали. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Другие драки с полицейскими

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Автор: Ольга Музика