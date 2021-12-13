В частности, правонарушителям инкриминируют умышленное причинение работникам правоохранительного органа побоев в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

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Место, где отдыхали компании, устроившие драку / Фото Харьковской областной прокуратуры

Наглецы могут надолго оказаться за решеткой

Руководитель киевской окружной прокуратуры города Харькова Эдуард Новиков рассказал, что вызов полицейским поступил в 22:30 с улицы Героев Труда.

Прибыв туда, правоохранители попытались унять семерых неадекватов, однако те не реагировали ни на какие требования и даже применили к работникам полиции силу. В результате пятеро из них получили телесные повреждения.

В конце концов агрессивных дебоширов таки удалось задержать. Вскоре им выберут меру пресечения. Всем мужчинам грозит ограничение свободы до 5 лет или заключение на тот же срок.



Полицейских на месте забрызгали из перцовых баллончиков / Фото Харьковской областной прокуратуры



Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы / Фото Харьковской областной прокуратуры



Правоохранители задержали семерых участников драки / Фото Харьковской областной прокуратуры

Шерше ля фам

Оказалось, что конфликт с серьезными последствиями возник из-за женщин. В драке участвовали мужчины в возрасте 19-50 лет.

Все началось с того, что две женщины из двух разных компаний, которые отдыхали на берегу реки, начали ссориться между собой. За них решили вступиться мужчины, и в конце концов все переросло в массовое побоище, к которому присоединилось более десятка человек.

Пятерых полицейских, которые пытались утихомирить правонарушителей, забрызгали из перцовых баллончиков. Они получили химические ожоги глаз.