Зокрема, правопорушникам інкримінують умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

Актуально Хотіли зупинити бійку: у Харкові 5 поліцейських потрапили в лікарню



Місце, де відпочивали компанії, які влаштували бійку / Фото Харківської обласної прокуратури

Зухвальці можуть надовго опинитися за ґратами

Керівник Київської окружної прокуратури міста Харкова Едуард Новіков розповів, що виклик поліцейським надійшов о 22:30 з вулиці Героїв Праці.

Прибувши туди, правоохоронці спробували вгамувати сімох неадекватів, однак ті не реагували на жодні вимоги і навіть застосували до працівників поліції силу. В результаті п'ятеро із них зазнали тілесних ушкоджень.

Зрештою агресивних дебоширів таки вдалося затримати. Невдовзі їм оберуть запобіжні заходи. Усім чоловікам загрожує обмеження волі до 5 років або ув'язнення на той самий строк.



Поліціянтів на місці забризкали з перцевих балончиків / Фото Харківської обласної прокуратури



Тепер зловмисникам загрожує до 5 років в'язниці / Фото Харківської обласної прокуратури



Правоохоронці затримали сімох учасників бійки / Фото Харківської обласної прокуратури

Шерше ля фам

Виявилося, що конфлікт із серйозними наслідками виник через жінок. У бійці брали участь чоловіки віком 19 – 50 років.

Усе почалося з того, що дві жінки із двох різних компаній, які відпочивали на березі річки, почали сваритися між собою. За них вирішили заступитися чоловіки, і зрештою все переросло у масове побоїще, до якого долучилося понад десяток людей.

П'ятьох поліціянтів, які намагалися втихомирити правопорушників, забризкали із перцевих балончиків. Вони отримали хімічні опіки очей.