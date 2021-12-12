Інцидент трапився близько 22:30. Коли повідомили про бійку, на місце одразу відправили екіпаж поліції.
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Зазначили, що на місці події була група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на вимоги правоохоронців.
Поліцейських госпіталізували
П'ятеро поліцейських зазнали травм, тому їх забрали до лікарні. У поліції не уточнили, які саме травми отримали правоохоронці.
Порушників затримали
Вже відкрили кримінальну справу щодо погроз або насильства стосовно працівника правоохоронного органу, вчиненого групою осіб.
Правоохоронці затримали та оголосили підозру 7 людям віком від 19 до 50 років. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.
Бійки з поліцейськими
- У ніч з 9 на 10 жовтня у Білій Церкві патрульний жорстко побив водія-порушника правил дорожнього руху. Інспектор разом з напарником хотіли вилучити права у порушника, який поїхав на червоне світло світлофора. Той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки.
- У Житомирі поліцейському інкримінують перевищення службових обов'язків. Правоохоронець побив затриманого у відділку. Це бачили відвідувачі. Вони розповіли, що оперуповноважений та затриманий посварились. Після того поліцейський начебто схопився за кийок і почав бити чоловіка.