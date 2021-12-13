Жінки відпочивали у різних компаніях на березі річки. Між ними виникло непорозуміння. Це трапилось 11 грудня близько 22:30.
До теми Хотіли зупинити бійку: у Харкові 5 поліцейських потрапили в лікарню
Поліцейські отримали опіки очей
Після цього за жінок вступилися чоловіки. Викликали правоохоронців, але відпочивальники забризкали їх із перцевих балончиків. П'ятеро поліцейських отримали опіки очей.
Бійка набрала обертів
До сутичок приєднались ще близько десятка молодиків. Тож поліцейські викликали підмогу.
Сімох учасників бійки затримали. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.
Інші бійки з поліцейськими
- Вночі 10 жовтня у Білій Церкві патрульний побив водія-порушника правил дорожнього руху. Інспектор разом з напарником хотіли забрати права у чоловіка, який поїхав на червоне світло світлофора. Той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки.
- У Житомирі поліцейському інкримінують перевищення службових обов'язків, бо він нібито побив затриманого у відділку. Є свідки, які розповіли, що оперуповноважений та затриманий посварились. Після того поліцейський начебто став бити чоловіка кийком.