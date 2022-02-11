Зеленский прибыл в Харьков на выездное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский начал 2-дневную рабочую поездку на Харьковщину и Херсонщину. В частности, он планирует провести выездное заседание СНБО и Конгресса местных и региональных властей.

Заседание СНБО проведут в здании Харьковской областной государственной администрации на улице Сумской. После него состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Зеленский приехал в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля прилетел в Харьков.

Прибыл в Харьков. Начинаем важный рабочий визит. Сегодня состоится выездное заседание СНБО, а также заседание Конгресса местных и региональных властей,

– говорится на его инстаграм-странице.

По результатам выездного заседания состоится брифинг секретаря СНБО. Он запланирован на 17:30.



Президент прилетел в Харьков / Фото Офиса Президента

Рабочий визит Зеленского на Харьковщину и Херсонщину продлится 2 дня.

"На Херсонщине Президент посмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мер по освобождению административных зданий", – рассказали в Офисе Президента.

По информации "Сегодня", также на заседание СНБО в Харьков прибыл руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил о разблокировании процесса работы в нормандском формате.

"Встречи часто будут. Была записана поддержка всех сторон, чтобы остановить режим пожара. Украинская делегация продолжает занимать конструктивное положение по всем вопросам", – отметил Ермак.

По его словам, во время заседания затронут много важных вопросов и только мощная армия предоставит общую безопасность страны.



В Харькове проведут выездное заседание СНБО / Фото Владимира Зеленского

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