Заседание СНБО проведут в здании Харьковской областной государственной администрации на улице Сумской. После него состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Зеленский приехал в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля прилетел в Харьков.

Прибыл в Харьков. Начинаем важный рабочий визит. Сегодня состоится выездное заседание СНБО, а также заседание Конгресса местных и региональных властей,

– говорится на его инстаграм-странице.

По результатам выездного заседания состоится брифинг секретаря СНБО. Он запланирован на 17:30.



Президент прилетел в Харьков / Фото Офиса Президента

Рабочий визит Зеленского на Харьковщину и Херсонщину продлится 2 дня.

"На Херсонщине Президент посмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мер по освобождению административных зданий", – рассказали в Офисе Президента.

Интересно! Первое в 2022 году заседание СНБО состоялось 24 января. Его провели на фоне угрозы нового российского вторжения. Тогда Данилов подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а ВСУ готовы дать отпор врагу. Кроме этого, он подчеркнул, что СНБО не видит оснований для полномасштабного вторжения.



В Харькове проведут выездное заседание СНБО / Фото Владимира Зеленского

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