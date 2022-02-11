Заседание СНБО проведут в здании Харьковской областной государственной администрации на улице Сумской. После него состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
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Зеленский приехал в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля прилетел в Харьков.
Прибыл в Харьков. Начинаем важный рабочий визит. Сегодня состоится выездное заседание СНБО, а также заседание Конгресса местных и региональных властей,
– говорится на его инстаграм-странице.
По результатам выездного заседания состоится брифинг секретаря СНБО. Он запланирован на 17:30.
Президент прилетел в Харьков / Фото Офиса Президента
Рабочий визит Зеленского на Харьковщину и Херсонщину продлится 2 дня.
"На Херсонщине Президент посмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мер по освобождению административных зданий", – рассказали в Офисе Президента.
В Харькове проведут выездное заседание СНБО / Фото Владимира Зеленского
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