СБУ просять перевірити, чи є в депутата Харківської облради російський паспорт

Голова Харківської облради звернулася до СБУ щодо депутата Богдана Мальованого. Вона просить перевірити, чи є в її заступника російське громадянство.

Про це Тетяна Єгорова-Луценко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. Вона також оприлюднила копію звернення до начальника управління Служби безпеки в Харківській області Романа Дудіна.

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Звернення до СБУ

За інформацією голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко, вона отримала депутатське звернення від Ірини Фріз. Нардепка зауважила, що місцевий обранець Богдан Мальований може мати російський паспорт.



Копія звернення голови Харківської облради до СБУ / Фото з фейсбуку Тетяни Єгорової-Луценко

Єгорова-Луценко відреагувала на повідомлення та звернулася до Служби безпеки України. Вона попросила перевірити інформацію про депутата облради Богдана Мальованого.

За її словами, у листопаді 2021 року Мальованого обрали заступником голови Харківської облради. Тоді ж відбулася спецперевірка, яка не виявила даних про наявність у нього російського громадянства.

Впевнена, що найближчим часом компетентні органи нададуть вичерпну інформацію,

– зауважила Єгорова-Луценко.

Російське громадянство

Інформацію про можливе подвійне громадянство харківського депутата оприлюднили 14 лютого. Її надали Ірині Фріз виборці, які промоніторили бази даних.

На те, що Богдан Мальований таки має російський паспорт вказали одразу кілька джерел. Народна депутатка одразу звернулася в СБУ щодо цього факту.

Наразі в спецслужбі не прокоментували цей випадок. Сам депутат Харківської облради заявив журналістам, що є громадянином України й інших паспортів не має.

Текст публікації у фейсбуці:

"Щодо закидів про російське громадянство мого заступника.

Підготувала звернення до Служби безпеки України. Прошу силовиків перевірити цю інформацію.

Від себе зазначу, що Богдан Мальований на посаду заступника голови Харківської обласної ради був призначений наприкінці листопада минулого року. Спецперевірку він пройшов, даних про наявність російського паспорта не було.

Впевнена, що найближчим часом компетентні органи нададуть вичерпну інформацію. У своїх подальших діях керуватимусь лише спираючись на факти".