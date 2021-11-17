У шкільній їдальні Харкова учениця знайшла гусеницю у страві: там звинуватили дитину

У харківській школі №28 – новий скандал. У їдальні на обід школярам дали макарони, одна зі школярок помітила у страві гусеницю.

Дівчинці навіть не повернули гроші за харчування. А тепер працівники їдальні та адміністрація школи почали тиснути на школярку, щоб та мовчала.

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Мама учениці розповіла, що її донька пішла на обід до їдальні, де подавали макарони, відбивну та капустяний салат. Проте дівчинка так і не змогла поїсти, але у макаронах знайшла гусеницю.



Гусениця у капусті / Фото з телеграму "Х***вий Харків"

Мало того, що в неї не попросили вибачення і не повернули гроші, її ще й звинуватили в тому, що вона обмовляє працівників їдальні й сама підкинула туди комаху,

– пояснила мама.

Жінка додала, що однокласники стали на захист доньки та підтвердили, що коли та сіла їсти, гусениця вже була в макаронах. Однак, адміністрація школи сказала дітям мовчати.

"Просимо вас, допоможіть нам і всім дітям школи №28, діти повинні харчуватися якісними продуктами та знати, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує, а керівництво школи треба якось присоромити, може, у них є хоч якесь сумління!" – написала мама учениці.

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До слова, батько учня на Закарпатті обурений харчуванням у їдальні. Чоловік назвав їжу, яку у школі готують для дітей, "баландою", а користувачі вважають, що це більше схоже на "помиї", а не страви. Фото та деталі – читайте у статті.

Текст публікації телеграм-каналу "Х***вий Харків":

Моя донька навчається у харківській ЗОШ №28 Новобаварського району. Сьогодні у шкільній їдальні з моєю дочкою стався неприємний інцидент: у макаронах їй попалася гусениця.

Мало того, що перед нею не вибачилися і не повернули гроші, її ще й звинуватили в тому, що вона обмовляє працівників їдальні і сама підкинула комаху. Однокласники стали на захист моєї доньки та підтвердили той факт, що гусениця вже була в порції, але працівники їдальні та адміністрація школи вирішили зам'яти інцидент та наказали дітям мовчати.

Просимо вас, допоможіть нам і всім дітям ЗОШ №28, діти повинні харчуватися якісними продуктами та знати, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує, а керівництво школи треба якось присоромити, може, у них є хоч якесь сумління!