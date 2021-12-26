Штовхались та лаялись: у Харкові покупці влаштували скандал під час відкриття ТЦ

У Харкові під час відкриття оновленого торговельного центру покупці влаштували справжній апокаліпсис. Вони штовхалися та гучно лаялися через те, що їх пів години не впускали всередину.

Згодом покупцям таки вдалося потрапити до оновленого гіпермаркету.

Важливо Обплював і облаяв патрульного: посадили під домашній арешт скандального блогера Санжакова

Відомо, що торговий центр закрився ще рік тому на ремонт. Його грандіозне відкриття було заплановане на 25 грудня. Проте через невідомі причини гіпермаркет відкрився не о 9:00 ранку, а на пів години пізніше. Це розлютило покупців, які вишикувались в чергу до оновленого ТЦ.

Один із чоловіків почав гучно лаятись, вимагаючи від охорони, щоб вони відкрили торговельний центр.

Подивіться скільки людей прийшло! Влаштували святкове, б***ь, відкриття!,

– обурювався чоловік на відео.

Згодом покупцям все ж вдалось потрапити до оновленого гіпермаркету.

Натовп таки потрапив в середину: дивіться відео

Що відомо про ремонт

Низка українських ЗМІ пише, що мовиться про ТЦ "Епіцентр" на вулиці Архітекторів, 7 на Олексіївці. Гіпермаркет, який працював з 2010 року був повністю демонтований. На місці розібраного торгового центру компанія всього за 6 місяців збудувала новий двоповерховий ТЦ загальною площею 29 000 квадратних метрів.



Будівництво ТЦ у Харкові / Фото "Харьков Строительный"