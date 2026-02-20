Надскладні операції з AR-окулярами: харківські медики створили приголомшливий стартап

У Харкові двоє молодих лікарів створили медичний стартап Extra Vision, який дозволяє хірургам бачити проблему пацієнта ще до операційного розрізу. Технологія поєднує штучний інтелект, 3D-моделювання та окуляри доповненої реальності.

Про розробку розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу. За її словами, систему вже застосували під час понад двох сотень операцій, але головне – це лише початок, і потенціал стартапу значно ширший.

Як працює технологія Extra Vision?

Стартап створили нейрохірург Владислав Калюжка та кардіолог Микита Маркевич. Вони вирішили вирішити проблему, з якою стикається кожен хірург: недостатню просторову візуалізацію під час підготовки до складних втручань. В основі системи – знімки КТ та МРТ, які штучний інтелект об'єднує у тривимірну модель пацієнта.

Кожному хірургу, особливо нейрохірургу, завжди не вистачає точної візуалізації. Хочеться бачити більше, знати все заздалегідь, щоб максимально допомогти пацієнту,

– пояснив Калюжка.

За допомогою AR-окулярів лікар бачить цифрову копію органів у реальному просторі. Це дозволяє ще до операції визначити оптимальну тактику, продумати розрізи та врахувати ризики, не обмежуючись двовимірними зображеннями.

Провести операцію ще до операції

Розробники наголошують, що система дозволяє фактично "прожити" втручання заздалегідь. Лікар може змоделювати різні варіанти доступу, оцінити розташування судин і новоутворень та спрогнозувати можливі ускладнення. Це скорочує час у операційній та зменшує ризики для пацієнта.

Ми можемо зробити в різних площинах розрізи і спланувати, як найточніше з мінімальною травмою видалити новоутворення,

– зазначив нейрохірург.

В одному з випадків ішлося про пухлину лобної частки мозку. Завдяки попередньому 3D-плануванню втручання провели швидше, а пацієнта виписали додому вже через три доби. За словами команди, саме можливість взаємодіяти з повноцінною цифровою моделлю, а не лише з двовимірними знімками, дає лікарю додаткову впевненість і точність під час ухвалення рішень.

Від нейрохірургії до освіти та ветеринарії

Технологія вже вийшла за межі одного напрямку. Її застосовують у нейрохірургії, під час операцій на хребті, у мамології, травматології та щелепно-лицевій хірургії. Окремий кейс був навіть у ветеринарії – систему використали для планування видалення пухлини головного мозку у собаки.

Розробники пояснюють, що потенціал платформи значно ширший за просто візуалізацію. Вона може стати повноцінним цифровим асистентом хірурга – не лише відображати модель, а й допомагати прогнозувати ускладнення та пропонувати оптимальні рішення.

Коли ми вперше побачили, що це справді працює, стало зрозуміло: це вже не майбутнє, це теперішнє, яке потрібно максимально швидко імплементувати,

– наголосив Маркевич.

Команда вже працює над освітнім напрямком. Ідея полягає в тому, щоб система допомагала навчати молодих лікарів, моделювати складні клінічні випадки та підвищувати якість підготовки до операцій.

Як з'явився стартап і що далі?

За словами Анни Черненко, ідея народилася з практичної потреби. Лікарі хотіли покращити якість підготовки до операцій і зробити її максимально точною. Вони почали розробку самостійно, використовуючи власні знання, а вже згодом до команди долучилися ІТ-фахівці та спеціалісти зі штучного інтелекту.

Нам вистачило шкільних знань програмування, щоб створити першу модель і навіть її протестувати,

– розповіли розробники.

Нині про технологію вже знають українські медики та Міністерство охорони здоров'я. Команда планує масштабувати систему, розширити функціонал і зробити її доступною для більшої кількості клінік. Лікарі наголошують, що не зупинятимуться, адже бачать у цьому не просто стартап, а інструмент, який може змінити підхід до хірургії в Україні.

