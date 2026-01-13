Що передбачає нова програма від держави?

У межах програми "Скринінг здоров'я 40+" держава оплатить обстеження громадян для виявлення серцево-судинних та інших хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Дивіться також Грошова допомога ВПО та колишнім біженцям: як отримати понад 10 тисяч гривень

Програма орієнтована на людей віком від 40 років і спрямована на раннє виявлення:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету;

проблем психічного здоров'я.

Для обстеження громадянам надходитиме 2 тисячі гривень, які можна використати виключно з цією метою. Пройти його можна буде в медзакладах із затвердженого переліку, який невдовзі має з'явитися за посиланням.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у розробці програми орієнтувалися на найкращі європейські практики.

Зверніть увагу! Для участі в програмі подалися майже 400 закладів охорони здоров’я по всій країні, серед яких – комунальні, державні, приватні, а також і лікарі-ФОПи. Перелік розширюватимуть надалі.

Як працюватиме програма скринінгу?

Пройти обстеження за програмою можна буде після досягнення віку від 40 років і отримання запрошення у Дії, яке надійде на 30-й день після дня народження.

Після прийняття запрошення потрібно замовити Дія.Картку в застосунку або скористатися оформленою. Гроші на неї мають надійти за 7 днів, їх можна використати виключно для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".

Якщо людина не користується Дією, алгоритм отримання коштів на обстеження буде дещо іншим. Потрібно замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг через 30 днів після дня народження. Через 7 днів 2 тисячі гривень надійдуть на рахунок.

Що свідчить статистика про захворювання, на які обстежуватимуть у межах програми?

Серцево-судинні захворювання спричиняють понад 60% передчасних смертей українців . Понад 1 тисяча людей в країні щодня помирає через них.

. Понад 1 тисяча людей в країні щодня помирає через них. Понад 1,2 мільйона громадян України живуть із цукровим діабетом. Близько половини людей навіть не здогадуються, що мають цей діагноз.

Після 40 років ризики розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету стрімко зростають. Водночас через війну до 10 мільйонів українців можуть мати ментальні проблеми.

Які ще соцвиплати діють в Україні?