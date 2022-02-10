Смертельна ДТП на Харківщині: Ярославський каже, що спав удома, а ЗМІ – що він покинув Україну

ЗМІ повідомили, що кортеж бізнесмена Олександра Ярославського потрапив у ДТП на Харківщині. Сам президент "Металіста" стверджує, що перебував удома.

Ввечері 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть пішохода. ЗМІ пишуть, що аварію спричинив автомобіль з кортежу Ярославського.

До теми Кортеж бізнесмена і президента "Металіста" Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ

Що про ДТП каже президент "Металіста"

Ярославський переконує, що про ДТП дізнався вже зранку 10 лютого. Мовляв, коли вона трапилася, він перебував удома, спав. При цьому, бізнесмен не підтвердив, але й не спростував причетність авто зі свого кортежу до трагедії. Він не міг сказати, чи номери 0018 справді йому належать, бо "не слідкує за цим".

Коли президента "Металіста" запитали, як загалом він може прокоментувати аварію, той відповів: "Ніяк". Водночас про те, де перебували автомобілі його кортежу ввечері 9 лютого він порадив "питати у кортежу".

Хто такий Олександр Ярославський? 62-річний український бізнесмен, колишній співвласник "УкрСиббанку" та чинний президент харківського футбольного клубу "Металіст". Президент групи Development Construction Holding.

ЗМІ пишуть, що Ярославський покинув Україну

Водночас "Українська правда", посилаючись на власні джерела в авіаційній сфері, пише про ймовірний виїзд Ярославського за кордон. Співрозмовники видання повідомили, що його забрав чартерний літак, який прибув із Польщі. Він нібито вилетів з Харкова 10 лютого о 13:50.

Джерело стверджує, що на борту повітряного судно перебувають Ярославський та його тесть Сергій Свентицький. За даними сервісу Flightradar24, вказаний літак рухається до британського аеропорту Фарнборо.

Смертельне ДТП на Харківщині: коротко

Аварія сталася 9 лютого приблизно о 22:55. Поруч знайшли автомобільні номери нібито з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Водій наїхав на чоловіка, віком приблизно 30 – 40 років. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та розшукують винуватця ДТП.

За інформацією ЗМІ, Ярославський часто сам водить авто. Ба більше, пишуть і про свідків, які нібито бачили, як увечері 9 лютого його кортеж виїжджав з Харкова.