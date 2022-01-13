Смертельна ДТП з таксі на окружній Харкова: рідні просять про допомогу осиротілим двійнятам

У Харкові 11 січня сталася жахлива аварія на окружній дорозі. В ній загинули 3 людини та осиротіли двоє дошкільнят.

Зараз ці діти перебувають у важкому стані в лікарні. Тому 13 січня родина 3-річних хлопчика та дівчинки публічно попросили про матеріальну допомогу.

До теми На окружній Харкова таксі потрапило у ДТП: загинули 3 людей, травмувалися діти

Допомога вкрай необхідна

ЗМІ про це повідомили з посиланням на бабусю та дідуся дітей. Також про намір допомогти сім'ї розповіли в службі таксі, працівник якої загинув.

Телеграм "Труха" пише, що дві бабусі зараз чергують у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Родичі планують оформити опікунство, проте наразі це не найважливіше. Оскільки діти перебувають у вкрай важкому стані.

Головне про цю трагедію

Усіх, хто має можливість, попросили надсилати кошти на карту загиблого батька двійнят:(Деревянко Владимир Федорович).

Таксис у цей день не працював, але віз робочим автомобілем свою сім'ю – двох діток і дружину. Дані GPS-трекера свідчать про те, що його швидкість була 75 кілометрів на годину. При цьому в транспорті не було дитячих крісел.

Їм на зустріч вилетів легковик KIA та відбулося жахливе зіткнення. Як наслідок, одразу загинули обидва водії та дружина таксиста. Діти потрапили до лікарні з численними переломами та іншими травмами.

Згодом у прокуратурі розповіли, що керманич KIA раніше багато разів порушував правила. Зокрема, його тільки за осінь 3 рази ловили за кермом у стані сп'яніння. Також він був оштрафований за зберігання невеликої кількості наркотичної речовини.