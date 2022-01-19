Справа 16-річного водія в Харкові: винуватець смертельної ДТП залишиться в СІЗО

У Харкові суд визначив запобіжний захід для 16-річного Миколи. Підлітка підозрюють у вчиненні смертельної ДТП.

Засідання стартувало 19 січня у Червонозаводському суді Харкова. Після тривалого розгляду справи та перерви, суддя визначилася зі запобіжним заходом.

До теми Суд у Харкові призначив особисту охорону захисниці 16-річного водія

Запобіжний захід обвинуваченому в ДТП

Прокуратура просила в суду продовжити термін перебування 16-річного водія під арештом. Його пропонують залишити в СІЗО ще на 2 місяці.

Суддя Ірина Блага підтримала цю пропозицію. Відтак Миколу з Харкова триматимуть під вартою до 19 березня 2022 року. Родичі обвинуваченого в смертельній ДТП також не зможуть внести заставу за неповнолітнього.



Суд вирішив залишити 16-річного водія в СІЗО ще на 2 місяці / Фото прокуратури Харкова

Засідання в суді щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченому в смертельній ДТП: дивіться відео

Захист для захисту

Адвокатка підсудного Інна Данилова заявила про погрози та перешкоджання її діяльності, у зв'язку зі справою 16-річного Миколи з Харкова. Суддя вирішила призначити для неї особисту охорону. Персональний захист для захисниці має надати місцева поліція.



Для захисту 16-річного мажора з Харкова призначили особисту охорону / Фото прокуратури Харкова

Данилова також клопотала про те, щоб судове засідання відбувалося в закритому режимі. Однак у цьому суддя її не підтримала – трансляцію з продовження запобіжного заходу водієві могли побачити усі. Водночас те, у якому форматі проходитиме розгляд кримінальної справи щодо ДТП у Харкові, наразі невідомо.

Микола нахамив у суді

У перерві між частинами судового засідання 19 січня між сторонами виник невеликий конфлікт. Донька загиблого в ДТП Ігоря Носова обурилася, що підліток їй посміхався.



Мажор з Харкова, який вчинив смертельну ДТП, нахамив родичці загиблого / Фото прокуратури Харкова

Поки адвокатка підсудного намагалася його захистити та розповідала про провокації, хлопець встиг нахамити постраждалій. Він цинічно натякнув на те, що експертиза знайшла в крові загиблого алкоголь.

Бухим менше їздити треба,

– голосно заявив 16-річний Микола.

Спроба виправдати порушника

Напередодні судового засідання представники сторін зустрілися. Адвокатка обвинуваченого намагалася переконати присутніх у тому, що це був злочин з необережності.

Вона наголосила, що хлопець визнав провину та не заперечує, що смерть водія Chevrolet настала внаслідок аварії. Однак сама ДТП не була умисно влаштована.



Захист Миколи з Харкова спробував виправдати вчинок неповнолітнього водія / Фото прокуратури Харкова

Інна Данилова заявила, що 16-річний водій зрозумів, що не встигне загальмувати на світлофорі, тому натиснув на газ, коли світло вже перемикалося. Мовляв, він хотів проскочити перехрестя й уникнути можливого зіткнення.

Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: коротко