Заседание стартовало 19 января в Червонозаводском суде Харькова. После длительного рассмотрения дела и перерыва, судья определилась с мерой пресечения.

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Мера пресечения виновнику ДТП

Прокуратура просила у суда продлить срок пребывания 16-летнего водителя под арестом. Его предлагают оставить в СИЗО еще на 2 месяца.

Судья Ирина Блага поддержала это предложение. Поэтому Николая из Харькова будут держать под стражей до 19 марта 2022 года. Родственники виновника смертельного ДТП также не смогут внести залог за несовершеннолетнего.



Суд решил оставить 16-летнего водителя в СИЗО еще на 2 месяца / Фото прокуратуры Харькова

Заседание в суде относительно продления меры пресечения виновнику смертельного ДТП: смотрите видео

Защита для защиты

Адвокат подсудимого Инна Данилова заявила об угрозах и препятствовании ее деятельности в связи с делом 16-летнего Николая из Харькова. Судья решила назначить для нее личную охрану. Персональную защиту должна предоставить местная полиция.



Для защиты 16-летнего мажора из Харькова назначили личную охрану / Фото прокуратуры Харькова

Данилова также ходатайствовала о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме. Однако в этом судья ее не поддержала – трансляцию о продолжении меры пресечения водителю могли увидеть все. В то же время то, в каком формате будет проходить рассмотрение уголовного дела по ДТП в Харькове, пока неизвестно.

Николай нахамил в суде

В перерыве между частями судебного заседания между сторонами 19 января возник небольшой конфликт. Дочь погибшего в ДТП Игоря Носова возмутилась, что подросток ей улыбался.



Мажор из Харькова, который совершил смертельное ДТП, нахамил родственнице погибшего / Фото прокуратуры Харькова

Пока адвокат подсудимого пыталась его защитить и рассказывала о провокациях, парень успел нахамить пострадавшей. Он цинично намекнул, что экспертиза нашла в крови погибшего алкоголь.

Бухим меньше ездить надо,

– громко заявил 16-летний Николай.

Попытка оправдать нарушителя

В преддверии судебного заседания представители сторон встретились. Адвокат обвиняемого пыталась убедить присутствующих в том, что это было преступление по неосторожности.

Она подчеркнула, что парень признал вину и не отрицает, что смерть водителя Chevrolet наступила в результате аварии. Однако само ДТП не было умышленно устроено.



Защита Николая из Харькова попыталась оправдать поступок несовершеннолетнего водителя / Фото прокуратуры Харькова

Инна Данилова заявила, что 16-летний водитель понял, что не успеет затормозить на светофоре, поэтому нажал газ, когда свет уже переключался. Мол, он хотел проскочить перекресток и избежать возможного столкновения.

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