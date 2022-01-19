Судья Червонозаводского райсуда Харькова частично удовлетворила ходатайство защиты. Инна Данилова ранее сообщила об угрозах и препятствованиях адвокатской деятельности.

К теме "Бухим меньше ездить надо": 16-летний виновник ДТП нахамил родственникам погибшего

Решение суда в Харькове

Чтобы защитить адвоката 16-летнего водителя, судья Ирина Блага решила назначить ей личную охрану. Предоставить персональную защиту для юриста должны харьковские полицейские.

Другую часть ходатайства – о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме суд не поддержал. Решение касается только заседания о продлении ареста виновнику ДТП.

Рассмотрение уголовного дела

Данилова уже подала другое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме. По этому решению суда еще неизвестно.

Адвокат акцентировала на том, что ее подзащитному нет 18 лет. Кроме этого, она нуждается в защите из-за многочисленных угроз в связи с делом о смертельном происшествии в Харькове.

Справка. Запись видеотрансляции в зале суда смотрите по ссылке. Окончательное решение о продлении ареста подростка суд будет оглашен в 15 часов 19 января.

Хамство подростка в суде

Во время перерыва в заседании Червонозаводского райсуда Харькова между родственницей погибшего Игоря Носова, 16-летним Николаем и его адвокатом возник конфликт. Во время него подросток нахамил женщине.

Харьковский мажор ездил без водительских прав / Фото прокуратуры Харькова

Анастасия Носова заметила, что юноша ей улыбается. Когда она спросила, для чего он это делает, Инна Данилова принялась его защищать.

Через некоторое время виновник смертельного ДТП в Харькове не сдержался и заявил: "Бухим меньше ездить надо". Таким образом, он намекнул на то, что экспертиза якобы нашла следы алкоголя в крови погибшего.

Попытка оправдать водителя

Накануне заседания в Краснозаводском суде Харькова, адвокат несовершеннолетнего водителя попыталась смягчить ситуацию и, соответственно, наказание для подсудимого. Она убеждена, что парень совершил смертельное преступление по неосторожности.

По словам Даниловой, 16-летний харьковчанин сотрудничал со следствием, признал вину. Кроме этого, он разогнал авто до 180 километров в час, потому что якобы понимал, что не успеет притормозить на светофоре.

Адвокат добавила, что парень нарушил правила дорожного движения, но умышленного убийства не было. Николай вроде бы тоже признал, что ДТП произошло по его вине.