Спроба ворога здобути Ізюм: росіяни вдались до терору

Місто Ізюм, що на Харківщині, дуже сильно зруйноване через ворожі обстріли. Російські війська вкотре здійснили спробу здобути населений пункт, проте відійшли.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що при спробі зайняти місто, війська агресора зазнали втрат та були змушені відійти. Проте після цього ворог вкотре порушив закони війни.

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Росіяни обстрілювали житлові квартали

Російські військові вдались до терористичних дій. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру Ізюма, потрапляли і в помешкання місцевих жителів.

Раніше повідомили про підозру пілоту, який бомбив місто

Зазначимо, що нашим військовим вдалось збити літак, який завдавав удари по Ізюму, а також Харкову. Пілота українські захисники затримали. Йому вже повідомили про підозру. Дії російського підполковника призвели до загибелі людей, а також стали порушенням законів та звичаїв війни.

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