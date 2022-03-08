В Генштабе ВСУ рассказали, что при попытке занять город, войска агрессора понесли потери и были вынуждены отойти. Однако после этого враг еще раз нарушил законы войны.
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Россияне обстреливали жилые кварталы
Российские военные прибегли к террористическим действиям. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру Изюма, попадали и в дома местных жителей.
Ранее сообщили о подозрении пилоту, бомбившему город
Отметим, что нашим военным удалось сбить самолет, наносящий удары по Изюму, а также Харькову. Пилота украинские защитники задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Действия русского подполковника привели к гибели людей, а также стали нарушением законов и обычаев войны.
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