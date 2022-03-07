В Офисе генпрокурора проинформировали, что российскому летчику, который наносил авиаудары по городам Харьковщины, сообщили о подозрении.

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Российскому летчику сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС России по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

– отметили в ведомстве.

Там добавили, что действия летчика привели к гибели людей, а также нарушению законов и обычаев войны.

Россиянин обстреливал Изюм, бомбил Харьков

По информации следствия, 24 февраля и 3 марта подозреваемый и штурман, выполняя незаконный приказ командующего армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны России, взлетели с аэродрома в Воронеже. Далее они незаконно пересекли государственную границу Украины. А затем нанесли авиаудары по городу Изюм Харьковской области. В результате погибли 8 мирных жителей.

Кроме того, 6 марта эти же лица совершили бомбардировку Харькова. В результате в городе полностью и частично разрушены многоэтажки, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.

Самолет захватчиков обезвредили украинские защитники. После его падения подозреваемого и задержали.

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