На трасі Харків – Лозова зім'яло авто: водія з салону вирізали – фото з місця ДТП

Біля села Погоріле на Харківщині не поділили трасу автомобіль ЗАЗ "Таврія" і рейсовий автобус МAN. Легковик зім'яло вщент.

Автопригода сталася в Чугуївському районі Харківської області 21 січня зранку. Авто і рейсовий автобус "Безпалівка – Харків" зіткнулися лоб в лоб.

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Водія з авто витягували

За інформацією ДСНС Харківщини, внаслідок автотрощі постраждав 41-річний водій "Таврії". Легковик сильно зім'яло від удару, тож чоловіка з салону довелось вирізати за допомогою спеціальних інструментів.



Автомобіль та рейсовий автобус зіткнулися на Харківщині / Фото ДСНС Харкова

На місце прибула карета швидкої. Медики доставили постраждалого в Харківську лікарню ШМД.



Водія з розтрощеного авто діставали рятувальники / Фото ДСНС Харкова

У салоні авто перебувало ще 2 пасажирів. Із них травмувався 44-річний чоловік, якого теж відвезли до медзакладу.

Пощастило водієві автобусу й людям, яких він перевозив. Жодна людина із 25, котрі перебували в салоні МАN, не постраждала.

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Обставини автопригоди

За інформацією харківської поліції, автотрощу спричинив водій "Таврії". Він виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався у автобус.

На місці працювали слідчі, які встановлюють усі обставини аварії. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Аварія на трасі в Харківській області з автобусом і легковиком / Фото Нацполіції

ДТП з агресивним пасажиром в Одесі

Нещодавно інша автопригода сталася на перехресті вулиць Черняховського і Говорова в Одесі. Водій BMW здійснював поворот і не надав перевагу в русі Lada Samara, який рухався головною дорогою.

Зіткнення не вдалося уникнути. Розлючений пасажир "ВАЗу" вискочив з автомобіля та намагався відлупцювати всіх, хто потрапив йому під руку. Десяток копняків дістався й автомобілю порушника.

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Ганятися за водієм агресивному пасажиру не завадила навіть рана на голові – під час зіткнення він вдарився головою об скло. Заспокоїти хулігана вдалося лише після прибуття 4 екіпажів поліції на місце події.

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