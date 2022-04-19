Це небезпечно, – у Харкові застерегли про найризикованіші місця під час Великодня

Росія має великі плани до Великодня, тому цілком варто очікувати обстріли та атаки під час християнського свята. У Харкові вже застерегли про таку небезпеку.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила кореспондентка із самого Харкова. За її словами, харків'ян справді закликають утриматись від відвідин певних місць.

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Про які саме небезпечні місця мовиться

Із закликом до містян Харкова звернулась сама міська влада. Вони попередили про небезпечні місця під час Пасхи, зауважила журналістка. Цікаво, що мовиться не лише про храми.

Мерія звернулась із закликом до містян не відвідувати кладовища, бо великодній тиждень,

– наголосила кореспондентка.

Вона пояснила, що у місті дуже багато людей прагне потрапити на кладовища, щоб провідати свої сім'ї, своїх загиблих, але дійсно просять утриматись від цього, тому що території постійно обстрілюють.

"Станом на зараз у нас уже 10 кладовищ, які обстріляні. Тобто якщо люди планували, то треба ці плани скасувати. Це небезпечно", – констатувала журналістка.

Також вона відзначила, що найбільш небезпечними у Харкові є кладовища під номером 3, 8 та від 13 до 18. Зокрема, є небезпечним і Меморіал жертв тоталітаризму, що в Лісопарку на північній стороні міста.

У Харкові розповіли про небезпечні місця під час Великодніх свят: дивіться відео (початок теми з 4:24)