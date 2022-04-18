Про це розповів народний депутат України Федір Веніславський, він також пояснив, де можливі провокації на Великдень.

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"Усі 50 днів, Росія веде війну суто терористичними методами і довела усьому світу, що вона є державою-терористом. Коли російські пропагандисти поширюють певні наративи у свої ЗМІ, це означає, що вони планують звинуватити в цьому ЗСУ," – повідомляє народний депутат.

Чи варто йти у храм на Великдень

Федір Веніславський переконаний, що на тих ділянках, де точаться бойові дії, точно не варто ходити на Великдень в храм, це може бути небезпечно для життя.

Очікувати провокації варто, тим паче, що Росія намагається всіляко перекласти відповідальність за вбивства мирного населення на Україну,

– застерігає Веніславський.

Чи варто очікувати обстріли на Великдень: дивіться відео