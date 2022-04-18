Об этом рассказал народный депутат Украины Федор Вениславский, он также объяснил, где возможны провокации на Пасху.
Читайте также Переговоры сейчас очень сложны, потому что от войны россияне перешли к геноциду, – Подоляк
"Все 50 дней Россия ведет войну сугубо террористическими методами и доказала всему миру, что она является государством-террористом. Когда российские пропагандисты распространяют определенные нарративы в свои СМИ, это значит, что они планируют обвинить в этом ВСУ," – сообщает народный депутат.
Стоит ли идти в храм на Пасху
Федор Вениславский убежден, что на тех участках, где идут боевые действия, точно не стоит ходить на Пасху в храм, это может быть опасно для жизни.
Ожидать провокаций стоит, тем более что Россия пытается всячески переложить ответственность за убийства мирного населения на Украину,
– предостерегает Вениславский.
Стоит ли ожидать обстрелов на Пасху: смотрите видео