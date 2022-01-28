Циклон "Марія" суне на Харків: якою буде погода в місті на вихідних

Над Україною рухається циклон "Марія", який приніс із собою сніг. У суботу та неділю атмосферні фронти перемістяться на південь та схід країни.

Синоптики зазначають, що північно-західний циклон буде щедрим на сніг та мокрий сніг. Водіїв попереджають про налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер.

До теми Синоптики попередили про ожеледицю та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 січня

Погода в Харкові

За словами синоптикині Наталки Діденко, лише 29 січня вночі на Сході України буде сухіше й без істотних опадів. Однак уже в неділю, 30 січня Харківщину замете снігом.

Температура повітря істотно не зміниться. У Харкові та області в суботу, 29 січня стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до +1 градуса в будь-яку пору доби.



Погода в Україні 29 січня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

У неділю, 30 січня, на Харківщині трохи потеплішає. Вдень очікується від 0 до +2 градусів, хоч ніч буде морозною, аж до -5 градусів.



Погода в Україні 30 січня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

У Гідрометцентрі зауважили, що під час циклону "Марія", на окремих територіях можливі сильні пориви вітру. Його швидкість подекуди сягатиме штормових позначок, тобто 15 – 20 метрів за секунду.

Штормове попередження

Із 28 січня негода накрила західні області України. Через можливі хуртовини й сильні пориви вітру, рятувальники оголосили штормове попередження.

Вітер розганятиметься до 20 метрів за секунду на Волині, Рівненщині, Хмельниччині та Тернопільщині. На Львівщині, Франківщині та Закарпатті зі шквалами очікують також хутровини.

Найбільш небезпечно в таку пору в Карпатах. Снігопади можуть спричинити сходження лавин.

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