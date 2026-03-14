Жінка, що втратила чоловіка і трьох дітей через удар Росії по Богодухову, народила донечку

У Харківській області жінка, яка пережила страшну трагедію через російський удар, народила дитину. Вона втратила чоловіка та трьох маленьких дітей, але змогла вижити.

Новонароджену доньку назвали Катериною. Про це пише "Суспільне Харків" з посиланням на керівника Золочівської СВА Віктора Коваленка.

Трагічна історія жінки з Богодухова

Жителька міста Богодухів на Харківщині Ольга Крівогуб, яка під час російської атаки втратила чоловіка й трьох дітей, народила доньку.

Дівчинка з’явилася на світ 11 березня. Мати назвала її Катериною. Зараз Ольга з донькою перебувають у пологовому.

Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка,

– сказав Коваленко.

Після трагедії жінка переїхала до села Сковородинівка Золочівської громади, де живе разом із родичами – сестрою та родиною чоловіка.

"У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута", – сказав Коваленко.

