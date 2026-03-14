Новонароджену доньку назвали Катериною. Про це пише "Суспільне Харків" з посиланням на керівника Золочівської СВА Віктора Коваленка.
Трагічна історія жінки з Богодухова
Жителька міста Богодухів на Харківщині Ольга Крівогуб, яка під час російської атаки втратила чоловіка й трьох дітей, народила доньку.
Дівчинка з’явилася на світ 11 березня. Мати назвала її Катериною. Зараз Ольга з донькою перебувають у пологовому.
Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка,
– сказав Коваленко.
Після трагедії жінка переїхала до села Сковородинівка Золочівської громади, де живе разом із родичами – сестрою та родиною чоловіка.
"У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута", – сказав Коваленко.
Ворожий удар, який забрав чотири життя: що відомо?
Трагедія сталася вночі 10 лютого 2026 року в Богодухові на Харківщині. Російський безпілотник типу "Шахед" влучив у приватний будинок, де жила родина Ольги. У момент удару жінка була на 35-му тижні вагітності. Вона спала в іншій кімнаті, тоді як її чоловік із трьома маленькими дітьми перебували разом. Саме це, за словами рідних, і врятувало їй життя.
Унаслідок атаки загинули: 34-річний батько родини Григорій Шикула, дворічні близнюки Іван та Владислав, однорічна донька Мирослава.
Чоловік Ольги був ветераном війни. Він воював на Куп’янському напрямку та на Запоріжжі, де отримав важке поранення і втратив ногу. Після демобілізації пересувався на протезі. Родина за день до трагедії переїхала до цього будинку. Вони шукали житло ближче до лікарні, адже Ольга була на останньому місяці вагітності.
Після вибуху жінку вибуховою хвилею відкинуло на дах сусіднього будинку. Вона вижила, але дістала травми й опіки. Попрощалися з батьком та трьома маленькими дітьми 13 лютого. Їх поховали у селі Сковородинівка – на батьківщині загиблого військового.