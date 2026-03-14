Новорожденную дочь назвали Екатериной. Об этом пишет "Суспільне Харків" со ссылкой на руководителя Золочевской СВА Виктора Коваленко.

Трагическая история женщины из Богодухова

Жительница города Богодухов на Харьковщине Ольга Кривогуб, которая во время российской атаки потеряла мужа и троих детей, родила дочь.

Девочка появилась на свет 11 марта. Мать назвала ее Екатериной. Сейчас Ольга с дочкой находятся в роддоме.

Родила, все в порядке. Нормально себя чувствуют и мама, и ребенок,

– сказал Коваленко.

После трагедии женщина переехала в село Сковородиновка Золочевской общины, где живет вместе с родственниками – сестрой и семьей мужа.

"У нее там есть родная сестра, там родительский дом. Там родные братья, сестры мужа. Она не брошена", – сказал Коваленко.

