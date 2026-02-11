Единственная, кому удалось выжить – беременная мама. Сейчас община объявила дни траура, а врачи боролись за физическое и эмоциональное состояние женщины, которая потеряла самое дорогое. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
В каком состоянии женщина сейчас и как ей помочь?
Беременную Олю – единственную, выжившую в этой семье госпитализировали в шоковом состоянии. У нее зафиксировали ожоги первой степени, многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Ольга потеряла все, что имела – все вещи и дом, поэтому ей крайне необходима помощь неравнодушных украинцев с большим сердцем. Не оставайтесь равнодушными!
РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ ОЛЬГИ
5363 5420 9517 4117
Сейчас, по информации знакомых семьи, ее уже выписали из больницы, однако не исключено, что она может снова нуждаться в госпитализации.
Состояние нерожденного ребенка, по состоянию на последние часы, физически стабильное. Медики оценивают его как нормальное. Физическое состояние самой Оли также стабилизировано. Однако ее эмоциональное состояние - крайне тяжелое.
Женщина пережила чрезвычайный шок, и это только начало сложного психологического восстановления. По словам Анны Черненко, Олю спасло чудо – взрывная волна буквально выбросила ее из дома.
Что известно об ударе по Харьковщине
- В ночь на 11 февраля российский беспилотник попал в частный дом в городе Богодухов Харьковской области, в результате чего погибли отец и трое маленьких детей – двое двухлетних мальчиков-двойняшек и годовалая девочка. Их беременная мать (около 35-ти недель) выжила.
- По официальным данным, удар осуществили не ракетой или артиллерией, а боевым беспилотным летательным аппаратом – ударным дроном. Это был, вероятно, дрон-камикадзе типа "Герань-2", который влетел в частный дом и вызвал сильный взрыв и пожар.
- Местные власти связывают атаку с новой волной авиационного террора по жилым кварталам. Кроме того, 11 февраля в Золочевской общине Харьковщины от российской атаки пострадали подростки – два парня подросткового возраста получили ранения в результате ударов по населенному пункту.
- В связи с этими событиями Богодуховская громада объявила 11 – 13 февраля днями траура по погибшим мирным жителям. Местные власти призвали приспустить флаги и отменить развлекательные мероприятия, а также поддержать пострадавших в результате удара по жилому сектору