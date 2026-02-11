Единственная, кому удалось выжить – беременная мама. Сейчас община объявила дни траура, а врачи боролись за физическое и эмоциональное состояние женщины, которая потеряла самое дорогое. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

В каком состоянии женщина сейчас и как ей помочь?

Беременную Олю – единственную, выжившую в этой семье госпитализировали в шоковом состоянии. У нее зафиксировали ожоги первой степени, многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ольга потеряла все, что имела – все вещи и дом, поэтому ей крайне необходима помощь неравнодушных украинцев с большим сердцем. Не оставайтесь равнодушными!



РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ ОЛЬГИ

5363 5420 9517 4117

Сейчас, по информации знакомых семьи, ее уже выписали из больницы, однако не исключено, что она может снова нуждаться в госпитализации.

Состояние нерожденного ребенка, по состоянию на последние часы, физически стабильное. Медики оценивают его как нормальное. Физическое состояние самой Оли также стабилизировано. Однако ее эмоциональное состояние - крайне тяжелое.

Женщина пережила чрезвычайный шок, и это только начало сложного психологического восстановления. По словам Анны Черненко, Олю спасло чудо – взрывная волна буквально выбросила ее из дома.

Что известно об ударе по Харьковщине