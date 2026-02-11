Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что выжила только беременная мама, которая находится в больнице, а от дома после прямого попадания почти ничего не осталось.

Смотрите также: "Она проснулась на крыше": сестра раненой в Богодухове рассказала о российской атаке

Почему российские дроны бьют по гражданским домам?

Менее чем неделю назад семья переехала из Новой Водолаги в новый дом, где жили трое маленьких детей – двойняшки двухлетние мальчики Иван и Влад и годовалая Мирослава. По словам близких, беременная мама сейчас на успокоительных в больнице, с ее будущим ребенком все в порядке.

Прямое попадание беспилотника вызвало мощный пожар и полное уничтожение дома. Разрушения настолько серьезные, что здание невозможно восстановить. Также повреждены соседние дома.

Удар произошел на окраине Богодухова, где нет никаких военных объектов.

Соседи, чей дом в нескольких метрах от уничтоженного, даже не успели познакомиться с новой семьей и только вечером впервые увидели свет в окнах, не зная, что там живут дети. От удара у соседей заблокировало двери, они не могли сразу выбежать, а когда выбрались – бросились спасать соседей.

Ложились, потому что в школу рано вставать. Я знаю, что они не так давно переехали, чтойно-только что. Только вечером я увидела свет, позвонила хозяйке: "У тебя свет горит, ты забыла выключить". Она говорит: "У меня там люди живут". И оно прилетело, я только слышу, что он пикировал, снижался. Взрыв, вспышка. И эта женщина кричит. Очень страшно, – рассказала пострадавшая соседка Вита.

Количество ударов российских беспилотников постоянно растет – сегодня в Малоданиловской громаде вблизи Харькова вероятно сбросили боеприпас на пассажирскую маршрутку в поселке Лесном, из-за чего временно остановлено маршрутное сообщение. Накануне также были удары по грузовику, который перевозил хлеб, где пострадал человек, и таких атак становится все больше.

Россияне постоянно наращивают террор беспилотниками и сбросами по гражданским объектам – частных домах, грузовиках, медиках, волонтерах, местных жителях, и эти удары уже невозможно даже назвать циничными.

Что еще известно о ситуации в Харьковской области?