Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що вижила лише вагітна мама, яка перебуває в лікарні, а від будинку після прямого влучання майже нічого не залишилося.

Чому російські дрони б’ють по цивільних будинках?

Менш ніж тиждень тому сім'я переїхала з Нової Водолаги в новий будинок, де жили троє маленьких дітей – двійнята дворічні хлопчики Іван і Влад та однорічна Мирослава. За словами близьких, вагітна мама зараз на заспокійливих у лікарні, з її майбутньою дитиною все гаразд.

Пряме влучання безпілотника спричинило потужну пожежу та повне знищення будинку. Руйнування настільки серйозні, що будівлю неможливо відновити. Також пошкодженні сусідні будинки.

Удар стався на околиці Богодухова, де немає жодних військових об'єктів.

Сусіди, чий будинок за кілька метрів від знищеного, навіть не встигли познайомитися з новою родиною і лише ввечері вперше побачили світло у вікнах, не знаючи, що там живуть діти. Від удару у сусідів заблокувало двері, вони не могли одразу вибігти, а коли вибралися – кинулися рятувати сусідів.

Полягали, бо в школу рано вставати. Я знаю, що вони щойно переїхали. Тільки ввечері я побачила світло, подзвонила господині: "В тебе світ горить, ти забула виключити". Вона каже: "У мене там люди живуть". І воно прилетіло, я тільки чую, що він пікірував, знижувався. Вибух, спалах. І ця жінка кричить. Дуже страшно,

– розповіла постраждала сусідка Віта.

Кількість ударів російських безпілотників постійно зростає – сьогодні в Малоданилівській громаді поблизу Харкова ймовірно скинули боєприпас на пасажирську маршрутку в селищі Лісному, через що тимчасово зупинено маршрутне сполучення. Напередодні також були удари по вантажівці, яка перевозила хліб, де постраждала людина, і таких атак стає дедалі більше.

Росіяни постійно нарощують терор безпілотниками та скидами по цивільних об'єктах – приватних будинках, вантажівках, медиках, волонтерах, місцевих жителях, і ці удари вже неможливо навіть назвати цинічними.

Що ще відомо про ситуацію в Харківській області?