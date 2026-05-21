На Харківщині дрон спопелив фуру: є загиблий – фото і відео з місця трагедії

Вранці 21 травня російські дрони атакували окружну дорогу Харкова. Один з безпілотників влучив у вантажівку.

Як розповіла журналістка 24 Каналу Анна Черненко, внаслідок удару вантажівка злетіла в кювет. На жаль, загинув 40-річний водій.

Що відомо про російські FPV-дрони на окружній Харкова?

За словами журналістки, це фактично вперше, коли російські дрони так масовано вдарили по окружній. За попередніми даними, було щонайменше 5 безпілотників. Ця ділянка окружної затягнута антидроновою сіткою.

Співробітники ДСНС встановили, що дрон влучив в тягач фури. Вантажівка з'їхала в кювет біля мосту та загорілася. Підрозділи ДСНС констатували смерть водія. Під час гасіння пожежі виявилося, що летить ще один дрон,

– розповів правоохоронець.

Вантажівка злетіла в кювет / Фото Анна Черненко

Співробітники ДСНС загасили пожежу / Фото Анна Черненко

Військові поки не коментують, якими саме дронами атакували росіяни. На місці події виявили оптоволокно. Але також фіксували дрони на радіокеруванні.

Також російські дрони атакували цивільну автівку. Люди встигли вчасно втекти з автомобіля, тому залишилися неушкодженими.

Наразі через активність російських безпілотників перекрили рух транспортних засобів на ділянці окружної дороги від Екопарку до Липцевського перехрестя.

Знищена автівка внаслідок атаки російського дрона / Фото Анна Черненко

Російський дрон вже вдруге за два дні атакує окружну дорогу Харкова. 20 травня безпілотник атакував захисну сітку та впав на дорожнє покриття. Тоді ніхто не постраждав.

Додамо, російські окупанти фактично кожного дня обстрілюють Харків та Харківську область. До прикладу, 19 травня ворог бив по Новобаварському районі Харкова. Безпілотники вдарили по складах підприємства. Також дрони прилетіли по приватному сектору. В один з житлових будинків влучив безпілотник, але, на щастя, ніхто того дня не ночував вдома.