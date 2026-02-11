Ударом БпЛА Росія вбила чоловіка і 3 дітей у Богодухові на Харківщині
- Російські безпілотники атакували Харківську область.
- Вони вбили 3 дітей і 34-річного чоловіка у Богодухові.
Харківську область атакували російські безпілотники. Один і ударів припав на приватний будинок.
Там загинули люди. Подробиці розповіли у Харківській ОВА.
Загинули 3 дітей: що відомо про атаку БпЛА на Харківщину 10 лютого?
Повітряна тривога у деяких районах Харківської області, зокрема у Богодухівському, тривала з 21 години 10 лютого і до майже 1 ночі 11 числа. Упродовж цього часу російська армія проводила повітряні атаки на регіон.
Згодом Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА, повідомив, що у місті Богодухів сталося влучання ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння. Спалахнула пожежа.
Спершу було відомо, що під завалами могли перебувати діти. Почалася пошуково-рятувальна операція. Та, на жаль, о 00:45 в ОВА написали, що діти загинули.
Це два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка. Також від травм помер 34-річний чоловік, який був разом із дітьми в будинку.
Ще є інформація, що постраждали 35-річна вагітна жінка та 74-річна жінка. Медики надають усю необхідну допомогу.
Куди ще гатила Росія цього ж вечора?
- У Запоріжжі пізно ввечері 10 лютого пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що у місті сталося масштабне займання.
- Під ударом був об'єкт інфраструктури. Без електропостачання залишилися понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста.