Вантажівка їхала перехрестям на червоний: з'явилося відео страшної ДТП на кільцевій у Харкові

У Харкові ввечері 25 листопада сталася моторошна смертельна ДТП – на кільцевій дорозі зіткнулися вантажівка та легковик. У підсумку перша зачепила ще одну вантажівку, впала на бік і розчавила машину таксі, що їхала поряд.

Судячи з камер відеоспостереження, вантажівка проїхала на червоний сигнал світлофора. Ці та інші подробиці розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

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Зіткнення відбулося на перехресті

Як попередньо встановили у прокуратурі, на перехресті зіткнулися вантажівка MAN і легковик Chevrolet Nubira. Після цього частина причепа вантажівки відлетіла в інший вантажний автомобіль.

Крім того, MAN перекинувся на лівий бік і впав на авто таксі. У цей момент в середині легковика перебували 3 людини.

Також відомо, що MAN перевозив відходи соняшника. Назустріч йому їхав водій легковика Suzuki. Останній врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.

Наслідки страшної ДТП на кільцевій у Харкові / Фото Нацполіції Харківщини та Харківської обласної прокуратури

У ДТП взяли участь 5 авто

У Нацполіції Харківської області уточнили, що це відбулося в районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе.

Chevrolet рухалося з боку Вовчанська у напрямку Харкова. Легковик перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. Щодо вантажівки, то вона рухалася з боку села Затишшя у напрямку автодороги Харків – Липці.

Після зіткнення MAN перекинувся та впав на зустрічну смугу. У цей час там перебував автомобіль таксі Renault Logan. Крім того, причеп вантажівки зачепив Suzuki СХ-4, який у цей час також перебував на зустрічній смузі.

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Загинули бабуся та її 3-річна онука

За даними слідства, водієм таксі був 49-річнийчоловік. Його пасажирки – дівчинка 3 років і її 49-річна бабуся.

Усі вони загинули на місці – їхні тіла зуміли дістати лише, коли вантажівку MAN поставили на колеса. За висновками медиків, жінка з дитиною задихнулися, повідомляє телеграм-канал "Труха".

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У ДТП постраждали ще 5 осіб. Усіх доправили до лікарень. За словами Чубенка, стан потерпілих – стабільний.

За даними поліції, мовиться про водія вантажівки MAN, а також про водіїв Chevrolet і Suzuki. Також постраждав пасажир одного з легковиків.

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Водія MAN затримали

Чоловікові – 41 рік. Він зазнав тілесних ушкоджень, однак його життю нічого не загрожує. Після того, як його оглянуть лікарі, чоловік буде проходити перевірку на наркотики та алкоголь.

26 листопада водію MAN мають повідомити про підозру. Далі прокурори направлятиме клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратуру проситиме для водія тримання під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб. Вона передбачає ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Також водія можуть позбавити прав на строк до 3 років.

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Харківщина – у трійці регіонів із найбільшим числом смертельних ДТП

Після низки гучних аварій у Харкові провели виїзне засідання парламентського Комітету з правоохоронної діяльності. У ньому брала участь, зокрема, генпрокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, за 10 місяців 2021 року на українських дорогах сталися 1 844 смертельні ДТП. Найбільше таких аварій було на Дніпропетровщині та Львівщині. Трійку лідерів замикає Харківщина.