Вбила немовля та кинула в туалет: дівчина з Харківщини скоїла жахливий злочин – відео з допиту

Жителька Харкова жорстоко вбила свою новонароджену донечку. У мережі пишуть, що вона викинула тіло в туалет. Наразі її вже затримали.

Згодом з'явилося відео, де зловмисницю допитують. Вона розповіла, що вбила дитинку позбавивши її можливості дихати.

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Поліцейські розповіли моторошні деталі

Слідчі з'ясували, що мешканка села Безруки не зверталася до лікарів, а народила дитину вдома 23 січня. Пологи приймав її 25-річний чоловік і все пройшло успішно. Проте вже через 2 дні породілля вбила немовля.

Чоловікові ж вона сказала, що віддала його соціальним службам. Проте її свекруха виявила страшну знахідку. Вона звернулася до поліції 28 січня приблизно об 11:30.

Свій вчинок зловмисниця не пояснила. Тепер її будуть судити за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає від 15 років ув'язнення.

Що було на записі

Відео розмови з 18-річною горе-матір'ю оприлюднили в телеграмі Netipichnyi_Kharkov наступного дня. Там повідомили, що вбите немовля вона викинула в яму з нечистотами у дворі.

Я закрила їй рота та носа. Вона не плакала. Вона миттєво затихла і все…

– сказала дівчина.

Слід зазначити, що на записі жінка тримала в руках іншу маленьку дитину. У поліції зазначили, що в підозрюваної справді є друга дитина, якій немає й 2 років.

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Інша подія в регіоні

8 грудня повідомили, що жителька Харківщина скоїла схожий моторошний злочин. Вона задушила маленького сина поясом від халата. Після цього вона пішла до вікна та викинулася з нього.

Проте молода жінка дивом вижила. Тому ще кілька годин лежала з кількома переломами під будинком. Коли під ранок її побачив перехожий, одразу приїхали правоохоронці.