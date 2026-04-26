Окрім стрілянини в метро, у Харкові стався ще один інцидент – вибухнула граната

У Салтівському районі Харкова 26 квітня стався вибух поблизу магазину. На місці події правоохоронці виявили запал від гранати.

Наразі поліція Харківщини встановлює обставини інциденту та розшукує причетних осіб.

Що відомо про вибух?

Інцидент стався 26 квітня близько 19:15 на вулиці Тракторобудівників у Салтівському районі Харкова. До поліції надійшло повідомлення про вибух біля одного з магазинів.

На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка провела огляд території. Правоохоронці зафіксували пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету.

Пошкодження внаслідок вибуху / Фото Нацполіція

За попередніми даними, на місці вибуху виявили та вилучили запал від гранати. Наразі експерти працюють над встановленням типу вибухового пристрою та всіх обставин його застосування. Водночас у поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити осіб, причетних до вибуху, а також мотиви скоєння правопорушення. Поліція не виключає жодної з версій та закликає громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

У той же день в Харкові відбулася стрілянина

Надзвичайна подія сталася 26 квітня близько 21:10 у харківському метрополітені на станції "Історичний музей". За даними правоохоронців, 20-річний чоловік раптово здійснив постріл угору. З’ясувалося, що він використовував стартовий пістолет, а на момент інциденту перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Унаслідок стрілянини ніхто з пасажирів не постраждав. Попри це, інцидент викликав занепокоєння серед людей, які перебували на станції. Правоохоронці оперативно відреагували та затримали молодика на місці.

Порушника доставили до кімнати поліції для з’ясування всіх обставин події. Йому інкримінують хуліганство. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.