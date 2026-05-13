Ворог завдав ударів по Харкову: спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури

Ударні дрони російської армії вночі 13 травня летіли по Харкову. Низка вибухів прогриміли у місті.

Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережах. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Харкова 13 травня та його наслідки?

Повітряну тривогу у Харкові оголошували вночі 13 травня двічі – спершу одразу після півночі, але ненадовго, а потім між 02:53 та 05:30 ранку. Якраз під час другої у місті прогриміла серія вибухів.

Повітряні сили кілька разів попереджали про загрозу ударних безпілотників для Харкова. Як згодом стало відомо, удар припав на два райони міста. Ось яка є інформація про наслідки:

За словами мера Ігоря Терехова, у Харкові зафіксовано удар по Шевченківському району – там уламки впали на дорогу, без постраждалих.

Інший удар припав по Холодногірському району, зокрема по об'єкту інфраструктури – на місці влучання спалахнула пожежа. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Де ще лунали вибухи впродовж атаки?

Уночі, окрім Харкова, вибухи було чутно у Полтаві – туди також летіли дрони росіян. Згодом Катерина Ящикова з міської ради у телеграмі повідомила про перебої зі світлом і водою.

А вдень російські війська атакували автозаправну станцію та бензовоз у Кам'янському районі Дніпропетровської області, спричинивши масштабну пожежу. Її ліквідували, постраждалих немає – але об'єкт критичної інфраструктури пошкоджено.