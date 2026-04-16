Ворог атакував Харків ударними БпЛА, є прильоти та постраждалі

Ударні дрони російської армії вночі 16 квітня вдарили по Харкову. Місто чуло вибухи.

Про наслідки обстрілу повідомили в ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Харкова 16 квітня та його наслідки?

Повітряна тривога у Харкові триває з 22:04 попередньої доби, 15 квітня. За цей час місто зазнавало повітряної атаки. Мовиться, зокрема, про ударні БпЛА ворога, які той надсилав на міста.

Про серію вибухів у Харкові повідомляли місцеві спільноти у соціальних мережах від 00:18. Трохи згодом влада проінформувала про перші відомі наслідки атаки.

Міський голова Ігор Терехов писав про два удари: один у Слобідському районі, інший – біля житлових будинків в Індустріальному. В обласній військовій адміністрації уточнили, що в цьому районі стався приліт у дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі.

Також постраждав Немишлянський район. Там унаслідок ворожого удару травмовані 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають допомогу, працюють усі екстрені служби. Тут само падіння дрона на дорогу пошкодило кілька приватних будинків, перебито газогін.

