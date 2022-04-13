Від вибуху постраждала сусідня будівля: у Харкові ліквідували масштабну пожежу

У Харкові 12 квітня рятувальники боролись з великою пожежею. Горіла двоповерхова адміністративна будівля площею 600 квадратних метрів.

Повідомлення про масштабне займання надійшло до співробітників ДСНС близько 14:00. Горіли конструктивні елементи адмінбудівлі.

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Будівля зазнала серйозних руйнувань

Через пожежу приміщення було фактично зруйноване. З вогнем направили боротись близько 30 рятувальників, 6 пожежних автоцистерн, автомобіль першої допомоги.

Вибух зачепив і сусідню будівлю. Звідти вдалось врятувати людину. Локалізувати вогонь вдалось приблизно за 3 години, повністю впорались з пожежею о 19:15.

Дивіться відео ліквідації пожежі у Харкові:

Понад 8 тисяч осіб записались у добровольці-рятувальники

Зазначимо, що через численні ворожі обстріли співробітники ДСНС працюють у надскладному режимі. На допомогу їм приходять звичайні українці: вже 8 тисяч з них записались у добровольці-рятувальники. Більше ніж половина з них – у Києві та на Київщині.