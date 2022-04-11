Більш ніж половина добровольців – з Києва та Київської області. Ба більше, українці вже почали обривати телефони з дзвінками на кшталт: "я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?".

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Люди хочуть допомагати розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі.

Довідка. Громадянам, які бажають долучитися до ініціативи, потрібно записатися до добровільних формувань цивільного захисту.

Через замінування неможливо залучити до робіт усіх одразу

У ДСНС сказали, що небайдужість українців – вражає та надихає. Разом вони попросили врахувати, що органи місцевої влади та самоврядування не можуть залучити до робіт всіх одночасно.

Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами Росії, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів,

– пояснили в ДСНС.

У відомстві підкреслили, що Україна цінує життя кожного громадянина. Тому сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для роботи добровольців.

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