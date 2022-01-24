Відпрацювали 10 сценаріїв, – СБУ про готовність до потенційної військової загрози на Харківщині

У СБУ Харківщини оцінили готовність до потенційного військового вторгнення. Служба готова до 10 сценаріїв розвитку подій.

Про це спілкувалися на засіданні Харківської ОДА 24 січня. СБУ там представляв голова її регіонального управління Роман Дудін.

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Готові, як ніколи

За словами службовця, наразі силовий і правоохоронний блок, як ніколи за останні вісім років, готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Мовляв, за останній час провели аж 134 навчання по відпрацюванню різних сценаріїв.

Нам відомо понад 10 потенційних сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовано навіть ті, де передбачена повна зміна керівного складу. Якби сьогодні люди зі зброєю вийшли на вулицю, то для деяких був би веселий сюрприз,

– сказав Дудін.

Він додав, що наразі вже є багато осіб і груп, значна кількість яких підготовлена до загрози. Проте деталі службовець не може розголошувати.

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Хто роздмухує істерію

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Також Дудін акцентував на тому, що зараз роздмухується істерія щодо можливої ​​потенційної військової загрози регіону. На його думку, це роблять окремі політичні партії та організації.

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