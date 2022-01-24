Об этом общались на заседании Харьковской ОГА 24 января. СБУ там представлял глава ее регионального управления Роман Дудин.

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Готовы, как никогда

По словам служащего, сейчас силовой и правоохранительный блок, как никогда за последние восемь лет, готов к возникновению любых чрезвычайных ситуаций. Якобы за последнее время провели аж 134 обучения по отработке различных сценариев.

Нам известно более 10 потенциальных сценариев развития событий. Отработаны даже те, где предусмотрена полная смена руководящего состава. Если бы сегодня люди с оружием вышли на улицу, то для некоторых был бы веселый сюрприз,

– сказал Дудин.

Он добавил, что сейчас уже есть много лиц и групп, значительное количество которых подготовлено к угрозе. Однако детали служащий не может разглашать.

Аппаратное совещание Харьковской ОГА 24 января: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Кто раздувает истерию

Также Дудин акцентировал на том, что сейчас раздувается истерия по поводу возможной потенциальной военной угрозы региону. По его мнению, это делают отдельные политические партии и организации.

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