Віз дружину й дітей: озвучили деталі смертельної ДТП з таксі біля Харкова

На окружній Харкова лоб в лоб зіткнулися легковий автомобіль і таксі. В автопригоді загинули 3 людей, постраждали малолітні діти.

У службі таксі "30-40" заявили, що на момент аварії водій Toyota Camry не був на роботі. Він використав орендований автомобіль з особистою метою.

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Обставини ДТП з таксі біля Харкова

За словами директора компанії Руслана Сайфуліна, 31-річний таксист віз із дому дружину та дітей. Опісля він мав завезти авто на техогляд та виїхати на лінію.

Дані з GPS-трекера показали, що водій не порушив жодних правил дорожнього руху. Він їхав своєю смугою зі швидкістю 75 кілометрів на годину.



Таксист перевозив дружину та дітей / Фото поліції Харкова

Зіткнення відбулося, коли авто перебувало на кільцевій дорозі Харкова. За попередньою інформацією, водій КІА вирішив здійснити обгін та виїхав на зустрічну смугу. Саме там відбулося лобове зіткнення з таксі.

Діти залишилися без батьків

На місці загинули обидва водії та 29-річна дружина таксиста. 3-річні двійнята, які перебували в салоні з батьками отримали травми, їх відправили до лікарні.



Водії та пасажирка таксі загинули на місці ДТП / Фото ДСНС Харкова

Руслан Сайфулін повідомив, що одну дитину вже прооперували, її стан стабільний. Щодо іншої малолітньої інформації наразі немає. У маленьких харків'ян залишилися бабусі та дідусі.

Директор служби таксі висловив співчуття родичам загиблих. Він заявив, що підприємство надасть фінансову допомогу на поховання експрацівника та його дружини, а також покриє витрати на лікування дітей.

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