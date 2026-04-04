В одному з районів Харкова впав безпілотник, поранено дитину

Російські безпілотники вранці 4 квітня атакували Харків. У місті фіксують падіння уламків, також відомо про щонайменше кількох постраждалих.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Які деталі атаки на Харків відомі?

Ігор Терехов повідомив про фіксацію падіння уламків російського дрона в Київському районі міста.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання БпЛА в Немишлянському районі Харкова. На місці удару, за його словами, виникла пожежа.

Кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до трьох людей. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Лікарі надають їм допомогу,

– зазначив мер.

Посадовець запевнив, що на місці влучання наразі працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Також повідомили про падіння "Шахеда" в Слобідському районі. Унаслідок атаки поранено дитину. У 11-річної дівчинки вибухове поранення стегна. Лікарі розцінюють її стан як середньої тяжкості.

