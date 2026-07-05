Ворог вдарив по Харкову: під прицілом опинилася автозаправка

У Харкові російський безпілотник типу "Молнія" атакував Індустріальномий район. Наразі інформація про можливі наслідки уточнюється.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків?

Російські війська продовжують атакувати Харків безпілотниками. Цього разу ворожий дрон типу "Молнія" завдав удару по автозаправній станції в Індустріальному районі міста.

Наразі інформація про масштаби руйнувань, можливих постраждалих та інші наслідки удару уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

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Нагадаємо, вдень 4 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Один із реактивних "Шахедів" влучив біля торговельного центру в Слобідському районі, спричинивши пожежу та знищивши щонайменше 13 вантажівок на території цивільного підприємства. Також під удар потрапив Київський район міста, де, за попередніми даними, постраждала жінка.

3 липня російські війська також завдали удару по Харкову за допомогою безпілотника. Згодом повідомили, що, ймовірно, йшлося про дрон на оптоволокні, який раніше застосовували лише для атак на околиці міста. Наразі правоохоронці встановлюють точний тип безпілотника, використаного окупантами.

1 липня російські війська завдали удару сімома керованими авіабомбами по Харкову. Під обстріл потрапили Київський, Основ'янський та Новобаварський райони міста. Унаслідок атаки загинув 15-річний хлопець, ще 32 людини, серед яких є діти, отримали поранення. Також були пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, рятувальний підрозділ, а в кількох місцях виникли пожежі.