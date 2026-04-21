Ворог вдосвіта вгатив по центру Харкова

З самого ранку 21 квітня російські війська обстріляли Харків. Окупанти вгарили по центру міста бойовим дроном.

Унаслідок атаки зафіксували влучання в адмінбудівлю. Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку на Харків?

Під прицілом ворога опинився Шевченківський район міста. Там сталося влучання дрона в адміністративну будівлю.

Наразі інформація про постраждалих та інші можливі наслідки уточнюється.

Варто зауважити, що близько 6:50 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Харків.

