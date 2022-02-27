Обстріл будинку в Харкові: окупанти вбили літню жінку та поранили кількох людей
Джерело:телеграм "Суспільне Харків"
Окупанти розстріляли житловий будинок у Харківському районі Салтівка. Внаслідок цих злочинних дій Росії загинула літня жінка. Також довелося госпіталізувати кількох людей.
Про те, що ворожий вогонь зруйнував житловий будинок стало відомо приблизно о пів на 12 голину ночі 26 лютого. Згодом речник ДСНС Харківщини Євген Василенко розповів жахливі деталі.
Ця подія У Харкові російські військові зруйнували житловий будинок
Вцілілих мешканців вже евакуювали
Наразі рятувальники вже встановили, що снаряд влучив у один під'їзд 9-поверхівки. Будівля розташована на вулиці Бучми.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Двох людей госпіталізували, евакуювали 20 осіб,
– підсумував Василенко
Внаслідок атаки окупантів по мирному населенню, в багатоповерхівки дуже сильні ушкодження. Там повністю зруйновані сходи з 2 по 7 поверхи, а також квартири на 4, 5 та 6 поверхах.
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Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко: За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу на вул. Бучми (1 під’їзд 9-поверхівки), загинула літня жінка. Двох людей госпіталізували, евакуювали 20. В результаті потрапляння снаряду зруйновані сходи з 2 по 7 поверхи та квартири на 4, 5 та 6 поверхах.