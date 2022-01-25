Зафіксували спалах вірусу в харківському суді: установа перестала працювати

В одному з судів Харкова трапився спалах вірусного захворювання. Загалом там захворіло 16 людей із різними посадами.

За попередніми даними, в працівників установи діагностували ГРВІ. Мовиться про Жовтневий райсуд Харкова.

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Які працівники суду захворіли

Про це повідомили на сайті установи 25 січня. У публікації зазначили, що є інфіковані з різними посадами. Хто саме там захворів:

консультанти;

діловоди;

усі працівники загальної та цивільної канцелярії;

працівник кримінальної канцелярії;

керівник апарату та заступник керівника апарату суду;

помічники та секретарі судових засідань.

Які ускладнення в роботі виникли

В суді зазначили, що через спалах затримується робота багатьох напрямків діяльності установи. Про що саме мовиться:

Там перестали реєструвати вхідну кореспонденцію, а також отримувати документи – копії судових рішень, виконавчі листи й інші.

Також у суді наразі не проводять ознайомлення із судовими справами в канцелярії суду – у справах, що завершені розглядом.

Не проводять ознайомлення із судовими справами секретарів судового засідання – у справах, що перебувають у процесі розгляду.

Установа призупинила надсилання відповідей на звернення та запити.

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