Зафіксували спалах вірусу в харківському суді: установа перестала працювати
25 січня 2022 , 14:41Читать новость на русском
Джерело:Жовтневий райсуд Харкова
В одному з судів Харкова трапився спалах вірусного захворювання. Загалом там захворіло 16 людей із різними посадами.
За попередніми даними, в працівників установи діагностували ГРВІ. Мовиться про Жовтневий райсуд Харкова.
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Які працівники суду захворіли
Про це повідомили на сайті установи 25 січня. У публікації зазначили, що є інфіковані з різними посадами. Хто саме там захворів:
- консультанти;
- діловоди;
- усі працівники загальної та цивільної канцелярії;
- працівник кримінальної канцелярії;
- керівник апарату та заступник керівника апарату суду;
- помічники та секретарі судових засідань.
Які ускладнення в роботі виникли
В суді зазначили, що через спалах затримується робота багатьох напрямків діяльності установи. Про що саме мовиться:
Там перестали реєструвати вхідну кореспонденцію, а також отримувати документи – копії судових рішень, виконавчі листи й інші.
- Також у суді наразі не проводять ознайомлення із судовими справами в канцелярії суду – у справах, що завершені розглядом.
- Не проводять ознайомлення із судовими справами секретарів судового засідання – у справах, що перебувають у процесі розгляду.
- Установа призупинила надсилання відповідей на звернення та запити.
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